Судну «Механик Погодин» снова запретили покидать украинский порт

Капитан херсонского порта вынес новый запрет на выход российского судна «Механик Погодин» из акватории. Об этом сообщается в официальном заявлении оператора судна.

«Капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на ст. 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) и письмо Государственной пограничной службы Украины. Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи КТМ», — говорится в сообщении.

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Ранее капитан задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» Михаил Замятин заявил, что у судна было разрешение на вход в порт Херсона.

Он также добавил, что уведомил о заходе танкера в порт за трое суток до прибытия в Херсон.