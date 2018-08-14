Спасатели не могут вылететь к застрявшим в горах Алтая туристам из-за тумана

Спасательный вертолет МЧС из-за тумана не может вылететь из Горно-Алтайска в район горы Белуха, чтобы вывезти с вершины Ак-Кем четырех туристов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из четырех человек застряла в горах республики Алтай.

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«Вертолет МЧС России планировал вылететь в 8.00 местного времени (4.00 мск), но вылет перенесли из-за сильного тумана в горах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили, что погодные условия меняются каждые 30 минут, однако у спасателей есть «уверенность», что спасательные работы пройдут сегодня. Также отмечается, что альпинисты смогли сообщить о своем положении по телефону. Связь с ними поддерживается, подчеркнули представители ведомства.

В случае, если вертолет сможет вылететь, он сядет на площадку у озера Аккемское. От нее до места стоянки застрявших туристов перепад высоты составляет более 2 тыс. км.