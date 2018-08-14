Младшей из сестер Хачатурян назначат дополнительное медобследование
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова навестила младшую из обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, которая в настоящее время находится в московском СИЗО-6. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Кузнецовой, в поликлинику, где наблюдалась девушка, будет сделан дополнительный запрос документов. Также ей будет назначено дополнительное обследование.
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«Ряд обследований пройдет уже завтра, некоторые будут назначены в ближайшее время по итогам анализа документации, которая будет запрошена», — заявила Кузнецова.
Она подчеркнула важность того, чтобы девушка погрузилась в учебу с начала учебного года.