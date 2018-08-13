В Москве в понедельник ожидается до +24°С
В Москве в понедельник, 13 августа, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +22 до +24°С.
Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Реклама
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром.
Как отмечалось, гроза с дождем и порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Московской области.
В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.