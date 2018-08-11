Украина не предъявляла претензий к российским морякам с танкера «Механик Погодин»

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила своей российской коллеге Татьяне Москальковой, что к морякам задержанного судна «Механик Погодин» у Украины на данный момент претензий нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского омбудсмена Алексея Зловедова.

По его словам, 12 российских моряков «Механика Погодина» не сходили на берег. Они находятся на судне, у них есть продукты, вода и медикаменты.

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«К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных», — сказал Зловедов.

Он добавил, что моряки не встречались с российским консулом, однако при необходимости могут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену.

Также Зловедов сообщил, что суд по поводу ареста танкера и находящегося на нем имущества пройдет в понедельник, 13 августа.

Ранее стало известно, что российское судно «Механик Погодин» не может покинуть порт в Херсоне.