Опубликована расшифровка переговоров угонщика самолета из Сиэтла с диспетчерами

Угнавший из аэропорта Сиэтла самолет работник в переговорах с диспетчерами заявил, что надеялся ощутить в небе «момент безмятежности» и называл себя «сломленным парнем». Об этом пишет американская газета Seattle Times.

Из расшифровки переговоров угонщика с диспетчерами следует, что угонщик пошутил, что в случае успешной посадки ему предложат работу пилота, однако затем признался, что не знает, как сажать воздушное судно и вообще не планировал приземляться.

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Также он заявил дисптечерам, что очень многие люди, которым он важен, расстроятся из-за его поступка, и попросил у них прощения, отметив, что он всего лишь «сломленный парень».

«Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день», — сказал напоследок угонщик.

По данным издания, диспетчеры и командир воздушного судна в свою очередь пытались помочь мужчине посадить самолет и отговаривали его от выполнения бочки и других опасных маневров.

Ранее сообщалось, что полиция США не считает угон самолета в Сиэтле терактом.