В Румынии открыли уголовное дело из-за действий жандармов на митинге в Бухаресте

Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело в связи с беспорядками и действиями жандармов во время антиправительственного митинга в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей генпрокуратуры страны.

«Прокуроры завели уголовное дело из-за действий жандармов и инцидентов, зарегистрированных во время манифестации на площади Победы в Бухаресте днем 10 августа, а также в ночь на 11 августа 2018», — говорится в тексте сообщения.

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Сотрудники генпрокуратуры подчеркнули, что для того, чтобы составить общую картину, им предстоит собрать все жалобы, поданные пострадавшими в разные отделения полиции.

Ранее сообщалось, что президент Румынии раскритиковал действия жандармов при разгоне манифестантов.