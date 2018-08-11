Бастрыкин поручил дать жесткую оценку действиям авиадебошира из Хабаровска

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать жесткую оценку инциденту с авиадебоширом на рейсе Хабаровск — Красноярск, который был снят с рейса 9 августа за агрессивное поведение, после чего сломал скамейку в дежурной части аэропорта, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, по данному факту было возбуждено уголовное дело, следствие приняло меры по установлению местонахождения пассажира, в результате чего он был задержан в Красноярске.

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Ожидается, что в ближайшее время мужчина, действиям которого поручил дать принципиально жесткую правовую оценку глава СК, будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе назвали оправданным введение «черных списков» в авиации.