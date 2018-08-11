Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380

В результате мощного землетрясения магнитудой 7 в Индонезии, которое случилось к северу от острова Ломбок, погибли 387 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Сообщается, что число жертв землетрясения может увеличиться, так как часть тел погибших находится под завалами зданий и на месте схода оползней. В ведомстве также предполагают, что местным властям сообщили не о всех смертельных случаях.

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Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр 9 августа сообщил о повторном землетрясении в районе острова Ломбок магнитудой 6,1. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.