Спасатели спустили с Эльбруса попавшего в ледовую трещину альпиниста из Москвы, передает РИА «Новости» заявление представителя МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 21.30 мск в пятницу спасатели спустили альпиниста на поляну Азау, от дальнейшей госпитализации он отказался», — сказал оню

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В ведомстве отметили, что остальные участники группы не пострадали.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на Эльбрусе на высоте 4200 метров один из участников группы из 12 человек попал в ледовую трещину, спасатели достали его и начали спускать вниз. Первоначально спортсмен жаловался на боли в спине.

Ранее сообщалось, что спасатели вышли на помощь группе из 12 альпинистов из Москвы, которые заблудились на Эльбрусе.