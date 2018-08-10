На савеловском направлении МЖД приостановили движение поездов

На одном из участков савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) было приостановлено движение пригородных поездов и аэроэкспрессов в связи с повреждением провода контактной сети. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, это произошло из-за того, что в 6.27 на перегоне Москва — Бутырская был остановлен пригородный поезд для предотвращения наезда.

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«В настоящее время на участке Москва — Бескудниково временно приостановлено движение всех пригородных поездов и аэроэкспрессов», — говорится в заявлении.

Уточняется, в 7.50 движение поездов на всех направлениях было возобновлено.

Ранее сообщалось, что в Бельгии неизвестные украли несколько сотен метров медного кабеля с железной дороги, из-за чего пришлось изменить расписание движения электропоездов.