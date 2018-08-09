МЧС предупредило москвичей о жаре в пятницу

В МЧС предупредили жителей Москвы о жаре до +28 °С в пятницу, 10 августа. Оперативный прогноз опубликован на сайте ведомства.

На сайте МЧС говорится, что синоптики Росгидромета обещают температуру воздуха ночью с 9 августа на 10 августа в районе 12-14°С, а днем — до 26-28°С. Также отмечается, что днем ожидаются небольшая облачность и слабый ветер. Вероятность осадков незначительная.

В среду, 8 августа, сообщалось, что в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Отмечалось, что повышение уровня погодной опасности связано с повышенной пожароопасностью. Степень интенсивности опасных явлений оценивался на «желтом» уровне.