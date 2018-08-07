ЕК потребовала сократить выдачу «золотых паспортов»
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что Евросоюзу необходимо лучше проводить проверку при предоставлении гражданства и «золотых паспортов». Об этом сообщает Die Welt.
По ее словам, мошенники могут использовать «золотые паспорта», которые некоторые страны ЕС выдают в обмен на инвестиции в экономику, для отмывания денег.
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Она также добавила, что в ЕК обеспокоены развитием практики выдачи «золотых паспортов».
Юрова подчеркнула, что ЕК не желает «троянских коней» в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия решила изменить визовую политику.