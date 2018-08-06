В Госдуме прокомментировали сообщения о планах Британии запросить выдачу подозреваемых по делу Скрипаля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11856721/falg-pic905-895x505-61206.jpg">

В Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о планах правительства Великобритании запросить у России экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает RT.

Как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, ни о каком «российском следе» там говорить невозможно.

Реклама

«Дело Скрипалей — совершенная пустышка. Ни о каком российском следе там всерьез говорить невозможно. А если так, то зачем строить какие-то предположения относительно абсолютно странной возможности выдавать каких-то подозреваемых по этому делу. Безусловно, раздувание дела в СМИ — способ продолжать пролонгировать пропагандистскую информационную жизнь отравления в Солсбери, которое никаких убедительных правовых оснований не имеет», — заявил Новиков.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.