В Карелии появились первые кадры с места жесткого ДТП

В Карелии автомобиль с человеком опрокинулся в ДТП и попал на видео

В Карелии машина с человеком опрокинулась в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу. Накануне вечером на Лесном проспекте напротив ТРЦ «Лотос Plaza» произошла серьезная авария. В результате нее авто перевернулось на крышу. На место прибыли скорая помощь и автоинспекторы. Другие подробности аварии пока неизвестны», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, при этом его детали разбросаны по дороге. На записи также заметно, что к месту аварии прибыли медики. Движение транспорта в районе ДТП затруднено: машины едут медленно.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части.