Видео: автомобиль с москвичом разбился в ДТП

В Москве на видео сняли, как автомобиль с человеком влетел в отбойник

В Москве автомобиль с человеком врезался в отбойник. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, СВХ / МСД», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина начинает петлять по проезжей части, после чего врезается в дорожные ограждения. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В результате произошедшего пассажир Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих пострадавших госпитализировали.

Ранее в Москве ДТП заблокировало движение в сторону области.