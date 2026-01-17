Размер шрифта
Молодая россиянка лишилась глаза, неудачно надев линзы

SHOT: в Новосибирске девушка лишилась глаза, неудачно надев линзы
В Новосибирске девушка осталась без глаза после того, как неудачно надела линзы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Все началось с того, что молодая горожанка случайно поцарапала роговицу при надевании ночных линз. На следующее утро ее глаз стал ярко-красным и воспаленным. Она обратилась к врачу и проходила лечение, однако улучшения не наступило.

После длительного обследования ей поставили серьезный диагноз — инфекционный кератит, вызванный амебами. В процессе лечения у пациентки развились абсцесс и язва роговицы. Несмотря на то, что девушке провели несколько операций, глаз спасти не удалось. Врачи удалили его.

Сейчас пациентке уже установили глазной протез. Однако, по ее словам, начались осложнения и на втором глазу — он воспалился и покраснел. Кроме того, на фоне тяжелой болезни у горожанки развился сахарный диабет, она продолжает лечиться.

