Российский маньяк-аниматор мог убить пять девушек на Гоа

SHOT: маньяк-аниматор из России мог убить пять девушек на Гоа

Российский маньяк-аниматор Алексей Леонов мог убить пять девушек на Гоа в Индии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Предварительно, мужчина во время допроса после обнаружения трупа своей соотечественницы сознался в содеянном и сообщил, что убил еще одну землячку, а всего его жертвами стали пять девушек, среди которых есть местная жительница. Сейчас правоохранители ищут тела предполагаемых жертв и устанавливают, говорит ли россиянин правду.

По словам Леонова, первое убийство он совершил 14 января. Он ворвался в съемную квартиру к туристке Елене В. в районе Морджим, избил и нанес ей ножевые ранения, а затем перерезал горло. Тело позже обнаружил знакомый жертвы.

Второе убийство произошло в ночь на 16 января в городе Арамболь — Леонов, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве ревности нанес своей сожительнице Елене К. ножевые ранения, связал и перерезал горло. После этого мужчину задержали — ему грозит смертная казнь.

