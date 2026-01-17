ЦСКА заинтересовался аргентинцем, которого рассматривал «Спартак»

Московский ЦСКА начал переговоры с «Бока Хуниорс» по поводу перехода аргентинского крайнего нападающего Эсекьеля Себальоса. Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, 23-летний аргентинец — один из кандидатов на позицию вингера в команде Фабио Челестини. Накануне появилось сообщение, что игрока хочет приобрести московский «Спартак», однако, как указывает Карпов, красно-белые передумали насчет этого трансфера.

При этом в самом аргентинском клубе контакт с ЦСКА по Себальосу отрицают.

«Из ЦСКА с нами никто не контактировал по Себальосу», — сообщил спортивный директор клуба Марсело Дельгадо в комментарии «Матч ТВ».

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». В составе основной команды он сыграл 127 встреч во всех турнирах, записал на свой счет 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Его нынешний контракт с командой рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt указывает, что рыночная стоимость футболиста составляет €7 млн.

