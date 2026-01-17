Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

ЦСКА заинтересовался аргентинцем, которого рассматривал «Спартак»

Журналист Карпов: ЦСКА хочет купить аргентинца Себальоса из «Бока Хуниорс»
Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский ЦСКА начал переговоры с «Бока Хуниорс» по поводу перехода аргентинского крайнего нападающего Эсекьеля Себальоса. Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, 23-летний аргентинец — один из кандидатов на позицию вингера в команде Фабио Челестини. Накануне появилось сообщение, что игрока хочет приобрести московский «Спартак», однако, как указывает Карпов, красно-белые передумали насчет этого трансфера.

При этом в самом аргентинском клубе контакт с ЦСКА по Себальосу отрицают.

«Из ЦСКА с нами никто не контактировал по Себальосу», — сообщил спортивный директор клуба Марсело Дельгадо в комментарии «Матч ТВ».

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». В составе основной команды он сыграл 127 встреч во всех турнирах, записал на свой счет 15 забитых мячей и 13 результативных передач. Его нынешний контракт с командой рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt указывает, что рыночная стоимость футболиста составляет €7 млн.

Ранее ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643183_rnd_2",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+