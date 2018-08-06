Самолет из Лондона в Москву возвращается в аэропорт из-за неисправности

Выполнявший рейс из Лондона в Москву самолет авиакомпании British Airways возвращается в аэропорт Хитроу из мер предосторожности, заявил официальный представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».

По его словам, это решение было принято в связи с «небольшой технической проблемой».

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«Безопасность наших клиентов и экипажа является нашим приоритетом. Самолет возвращается в Хитроу в качестве меры предосторожности. Другой самолет отправится с нашими клиентами в Москву. Мы принесли извинения нашим пассажирам за задержку их полета», — сообщил представитель компании.

В авиакомпании также отметили, что в настоящий момент самолет летит над акваторией Северного моря.

Ранее сообщалось, что в летевший в Петербург самолет ударила молния.