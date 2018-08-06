Полиция Москвы не нашла жалоб на убитого тремя сестрами отца

Сотрудники правоохранительных органов Москвы опровергли сообщения СМИ о жалобах на Михаила Хачатуряна, который был убит тремя своими дочерьми.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о том, что в полицию неоднократно поступали сообщения о противоправных действиях гражданина, проживавшего в одной из квартир дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, который 27 июля 2018 года погиб в результате причинения телесных повреждений, не соответствует действительности», — говорится в тексте официального сообщения.

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В полиции также рассказали, что в ходе проверки базы данных сообщений, которые поступали на службу «02» с августа 2002 года до настоящего времени не было найдено сообщений и заявлений о действиях, совершенных Михаилом Хачатуряном.

Ранее мать убивших отца сестер Хачатурян рассказала о попытках заявлять на него в полицию.