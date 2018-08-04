ФСИН: Сенцова в колонии посетил священник РПЦ

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Иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк посетил осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в исправительной колонии в ЯНАО, сообщили в Федеральной службе исполнения наказания, передает РИА «Новости».

«Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Олег Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет», — рассказали во ФСИН.

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Представители ФСИН также сообщили, что иерей предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедаться, однако тот отказался, сказав, что не видит необходимости в помощи священнослужителя.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал Сенцова закончить голодовку и принять помощь.