В Красноярском крае после крушения Ми-8 объявили день траура

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Глава Красноярского края Александр Усс объявил 6 августа днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8, сообщает РИА «Новости».

«Губернатор подписал распоряжение объявить понедельник днем траура по погибшим», — сообщили в пресс-службе главы региона.

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4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. В районе Ванкорского месторождения Ми-8 на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все они погибли. Второй вертолет совершил экстренную посадку.

«Газета.Ru» следит за ходом расследования катастрофы в режиме онлайн.