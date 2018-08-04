МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в твиттере выразил соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

«Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае в Сибирском федеральном округе в Российской Федерации, в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю слова соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших», — написал Чавушоглу на русском языке.

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4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. В районе Ванкорского месторождения Ми-8 на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все они погибли. Второй вертолет совершил экстренную посадку.

«Газета.Ru» следит за ходом расследования катастрофы в режиме онлайн.