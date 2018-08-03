Тела погибших в ЦАР российских журналистов отправлены в Москву

Тела погибших в ЦАР российских журналистов отправлены из Банги в Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в ЦАР.

«Да, можем подтвердить, что тела отправлены в Москву. Самолет несколько минут назад взлетел», — сказали в посольстве.

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Он добавил, что прибытие в Москву ожидается в ночь на воскресенье 5-го августа.

Ранее водитель, которому удалось покинуть место нападения на российских журналистов в ЦАР, заявил, что убитые представители СМИ понимали язык нападавших.

Также в российском МИДе назвали причину нападения на российских журналистов в ЦАР.