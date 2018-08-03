МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве

ГУ МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение в связи в жарой в столице.

Как сообщается на сайте МЧС, по прогнозам синоптиков Росгидромет 3 августа с 10.00 до 17.00 мск ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31°С.

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В связи с прогнозируемыми явлениями москвичам рекомендуют быть осторожными и внимательными: избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

4 августа, в субботу, столичный регион окажется в теплом секторе циклона, температура воздуха поднимется до 26-28°С. Подробнее о погоде в Москве с 3 по 10 августа читайте в материале «Газеты.Ru».