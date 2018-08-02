Над Черным морем к российскому лайнеру опасно приблизился неизвестный самолет

Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) сообщил, что над водами Черного моря произошло опасное сближение самолета России и неизвестного воздушного судна, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел 1 августа примерно в 10.00, когда российский самолет А-330 компании iFly, следующий по маршруту Анталья — Москва, пролетал в 250 км юго-западнее Сочи.

Реклама

По словам источника, в этот момент сработала бортовая система предупреждения опасных сближений.

«На связь с бортом iFly и российскими авиадиспетчерами это судно не выходило. Идет разбирательство», — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V пролетел вдоль черноморского побережья России.