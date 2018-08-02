Адвокат рассказал о содержании Бутиной в тюрьме

Арестованная в США россиянка Мария Бутина до сих пор не имела возможности связаться с семьей, передает РИА «Новости» заявление ее адвоката Роберта Дрисколла.

«Уже 18 дней, как она находится в тюрьме. Она еще не звонила в Россию, что прискорбно. Она не выходила наружу. Она административно отделена (от других — ред.) в заключении под защитой в целях ее безопасности. Но предполагается, что это должно быть наказанием, это просто ради того, чтобы удержать ее в стране», — сказал он.

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Ранее адвокат заявил, что подозрительных транзакций по банковскому счету арестованной в США россиянки Марии Бутиной не было.

Задержанную в США россиянку Марию Бутину обвинили в шпионаже из-за того, что она один раз ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым.