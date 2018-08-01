В Петербурге задержали женщину за спонсирование ИГ

В Санкт-Петербурге задержали 39-летнюю гражданку Узбекистана, более полутора лет переводившую деньги на счета террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, женщина была посредником в передаче денег. Она получала средства от сочувствующих ИГ мусульман, после чего переводила их на счета террористов. Всего с лета 2016 года по осень 2017 года задержанная перевела боевикам более 800 тыс. руб.

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Ранее сообщалось, что 31-летний житель Балашихи отправил боевикам ИГ более $4 тыс.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.