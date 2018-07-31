«Би-би-си»: Орхан Джемаль погиб в ЦАР

Журналист Орхан Джемаль был среди троих убитых в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его друга Максима Шевченко.

О гибели Джемаля русской службе телеканала заявил также журналист Андрей Коняхин. По его словам, двумя другими погибшими были журналисты Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

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«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз», — заявил Коняхин.

Ранее в посольстве России в ЦАР заявили, что у двоих убитых были при себе пресс-карты «Известий». В издательстве заявили, что их сотрудников на территории республики не было.