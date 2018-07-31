В посольстве России в ЦАР сообщили о двоих убитых с журналистскими документами «Известий»

Двое из троих убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) имели при себе журналистские документы, однако нет определенности, являются ли они гражданами России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в ЦАР.

Сообщается, что их личные документы в настоящее время не были обнаружены.

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«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет», — сказали в посольстве.

Там отметили, что при них были найдены только журналистские документы.

«Двое из них являются сотрудниками «Известий», — отметили в диппведомстве.

Также в посольстве отметили, что не располагают точной информацией по поводу третьего убитого.

В настоящее время тела убитых доставлены в местный госпиталь. В посольстве также отметили, что более точная информация об их личностях и документах, вероятнее всего, появится только к утру среды, 1 августа.