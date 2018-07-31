В Свердловской области детский лагерь закрыли из-за сэндвичей и наггетсов

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области проинформировали о временном прекращении работы детского лагеря в Среднеуральске из-за нарушений при питании детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что директор лагеря заключил договор с продающим фастфуд кафе, находящимся поблизости. Дети ели на завтрак куриные сэндвичи, а на ужин наггетсы.

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«Питание было организовано без учета рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей», — говорится в заявлении.

Как уточняется, в лагере также не было организовано медицинское обслуживание и дневной сон, а туалеты были общими для мальчиков и девочек. В связи с выявленными обстоятельствами лагерь закрыли на 30 дней.

Ранее следователи организовали проверку после того, как в детском лагере «Волна» в Удмуртии отравились 20 детей.