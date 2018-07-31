Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам взяточничества

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В Мосгосуде посчитали арест бывшего главы московского СК генерала Александра Дрыманова законным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката Дрыманова Дениса Кобелева, его подзащитному предъявили обвинения по двум эпизодам взяточничества. Речь идет об обвинениях по части 6 и пункту «в» части 5 статьи 290 УК России.

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Отмечается, что Дрыманову может грозить до 22 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Дрыманов отказался от помощи адвокатов, которых для него наняли родственники. Суд приговорил Дрыманова к двум месяцам ареста, процесс прошел в закрытом режиме. Генерала подозревают в двух эпизодах взяточничества — в крупном и особо крупном размере. Он заявил о планах обжаловать решение суда.