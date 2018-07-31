Члены семьи находящегося в тюрьме США Ярошенко получили американскую визу

Супруга и дочь летчика из России Константина Ярошенко, который находится в тюрьме США из-за обвинений в контрабанде наркотиков, получили американскую визу. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что члены семьи Ярошенко смогут его посещать четыре раза в неделю и проводить с ним по два часа. До этого они встречались с летчиком семь лет назад.

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По словам жены Ярошенко Виктории, ему необходима медицинская помощь.

«Главная проблема по-прежнему — необходимость в зубных протезах, отсутствие которых серьезно осложняет не только прием пищи, но и его жизнь в целом. Мы надеемся, что российские дипломаты смогут сдвинуть этот вопрос с места», — сказала Ярошенко.

Она добавила, что поездка в США осложняется финансовыми трудностями.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с послом США Джоном Хантсманом и попросила его помочь в посещении российских заключенных в американских колониях.