В Италии отравили собаку, спасавшую людей после землетрясения

Фабиано Этторе, хозяин немецкой овчарки по кличке Каос, которая помогала спасать людей после разрушительного землетрясения в итальянском Аматриче в 2016 году, написал в своем фейсбуке об отравлении собаки.

«Продолжай свою работу там наверху, ищи пропавших и спасай жизни», — написал Этторе.

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В субботу, 28 июля, мужчина опубликовал в своем фейсбуке объявление о пропаже овчарки.

В газете The Guardian отметили, что насильственная смерть Каос вызвала возмущение среди борцов за права животных. В данный момент по факту гибели собаки начато расследование.

Ранее сообщалось, что колумбийская наркомафия предложила около $70 тысяч за жизнь собаки-ищейки.