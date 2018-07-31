В Италии отравили собаку, спасавшую людей после землетрясения
Фабиано Этторе, хозяин немецкой овчарки по кличке Каос, которая помогала спасать людей после разрушительного землетрясения в итальянском Аматриче в 2016 году, написал в своем фейсбуке об отравлении собаки.
«Продолжай свою работу там наверху, ищи пропавших и спасай жизни», — написал Этторе.
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В субботу, 28 июля, мужчина опубликовал в своем фейсбуке объявление о пропаже овчарки.
В газете The Guardian отметили, что насильственная смерть Каос вызвала возмущение среди борцов за права животных. В данный момент по факту гибели собаки начато расследование.
Ранее сообщалось, что колумбийская наркомафия предложила около $70 тысяч за жизнь собаки-ищейки.