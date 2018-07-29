В Подмосковье работников стекольного завода госпитализировали из-за отравления

Работники стекольного завода в городе Клин Московской области попали в больницу из-за отравления. Об этом сообщается на сайте Минздрава Тверской области.

Отмечается, что всего за помощью обратились восемь человек, семь из них были госпитализированы.

«Состояние обратившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Предварительный диагноз – кишечная инфекция», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что расследованием ситуации займется Роспотребнадзор Московской области.

Ранее сообщалось, что в Барнауле суд вынес приговор сотруднице детского сада после отравления детей крысиным ядом.