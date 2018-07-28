В Москве предотвратили продажу тонны радиоактивных ягод и грибов

В пресс-службе комитета ветеринарии Москвы сообщили об обнаружении превышения содержания радионуклида цезия-137 в партиях ягод и грибов, общий вес которых составляет около 900 кг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о 27 партиях грибов и ягод, выявленных с начала 2018 года. Их общий вес составляет 857,651 кг.

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«Цезий-137 опасен для человека… Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно», — подчеркивается в заявлении ведомства.

В 2017 году сообщалось, что работник одного из предприятий в Киевской области попытался вывезти из Чернобыльской зоны спрятанные под одеждой радиоактивные грибы.