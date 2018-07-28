При стрельбе в доме престарелых в Техасе погибли три человека

В результате стрельбы в доме престарелых в городе Робстаун, штат Техас, погибли три человека, сообщает The New York Times со ссылкой на начальника полиции города Эразмо Флорес.

Отмечается, что среди погибших был нападавший. Его личность не раскрывается.

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По словам местных властей, стрелок был нейтрализован до приезда полиции.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто погиб один человек и 13 пострадали.

В Торонто 23 июля произошла стрельба, очевидцы заявляли, что слышали от 15 до 20 выстрелов. До этого в результате стрельбы в мормонской церкви в США один человек погиб и один пострадал.