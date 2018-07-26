Умерла старейшая жительница планеты

Guinness World Records

Обладательница звания самого старого жителя Земли японка Тиё Мияко скончалась 22 июля, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мияко было 117 лет, она родилась 2 мая 1901 года. У Книги рекордов есть три номинации: самый старый мужчина на планете, самая старая женщина и самый старый житель планеты. Отмечается, что эксперты подтвердили переход к японке званий старейшей женщины и старейшего человека незадолго до ее смерти.

Реклама

Титул старейшего мужчины Земли удерживает 113-летний житель Японии Масадзо Нонака.

Ранее сообщалось, что в Италии умерла старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто.