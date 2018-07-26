Умерла старейшая жительница планеты

Обладательница звания самого старого жителя Земли японка Тиё Мияко скончалась 22 июля, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мияко было 117 лет, она родилась 2 мая 1901 года. У Книги рекордов есть три номинации: самый старый мужчина на планете, самая старая женщина и самый старый житель планеты. Отмечается, что эксперты подтвердили переход к японке званий старейшей женщины и старейшего человека незадолго до ее смерти.

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Титул старейшего мужчины Земли удерживает 113-летний житель Японии Масадзо Нонака.

Ранее сообщалось, что в Италии умерла старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто.