В Забайкале госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров

Девять шахтеров «Дарасунского рудника», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты, госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления», — сказал представитель ведомства.

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Отмечается, что осмотр шахтеров проводится раз в день.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье более 30 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Отмечалось, что 92 работника шахты приостановили работу на руднике, а еще 33 отказались от еды. В региональной прокуратуре добавили, что ведомство внесло представление о задолженности руководству компании ООО «Дарасунский рудник».