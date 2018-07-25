ЕСПЧ призвал Сенцова закончить голодовку и принять помощь

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, прекратить голодовку и принять любую медицинскую помощь, говорится в сообщении ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека призвал оказать Сенцову надлежащее лечение.

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Суд также предложил режиссера положить конец голодовке и принять любое предлагаемое лечение.

Ранее Сенцов рассказал о своем состоянии после 51 дня голодовки.

Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам», — написал Сенцов.

Он отметил, что его здоровье каждый видит так, как «хочет».