МИД Таджикистана направил ноту России после убийства девочки в Серпухове

МИД Таджикистана направил России ноту с требованием провести тщательное расследование убийства пятилетней гражданки Таджикистана в Серпухове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Жестокое убийство пятилетней гражданки республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода 22 июля 2018 года в городе Серпухове вызвало крайнее возмущение и потрясение в Таджикистане. Таджикская сторона призывает соответствующие органы России провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребёнку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние», — говорится в сообщении.

23 июля тело девочки, пропавшей в подмосковном Серпухове, было обнаружено в спортивной сумке вблизи железной дороги. Девочка пропала 22 июля с детской площадки рядом с домом. В причастности к ее смерти подозревается сосед с первого этажа, он задержан.