Число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79

Число погибших в результате пожаров в Греции достигло 79 человек, передает Reuters.

По меньшей мере 187 человек, включая 23 детей, получили ранения. Число пропавших без вести было еще неясным.

Таким образов этот пожар стал самым смертоносным в истории Греции. До этого при пожарах в 2007 году погибли около 70 человек.

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Лесные пожары охватили юго-восточную область Греции Аттику, расположенную неподалеку от Афин. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в районах, расположенных к северо-востоку и западу от столицы страны.

Ранее сообщалось, что число погибших в пожарах неподалеку от Афин возросло до 50. В посольстве России в Афинах заявили, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в лесных пожарах нет россиян.