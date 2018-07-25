Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего самолета в Новосибирской области

Вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта Толмачево на поиски легкомоторного самолета Cirrus, связь с которым была потеряна после вылета из Новосибирска. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Сообщается, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск.

Реклама

«В 9.07 (5.07 мск) Вертолет Ми-8 взлетел с аэропорта Толмачево, проводит поиски на территории Колыванского района Новосибирской области. На борту шесть человек», — говорится в сообщении.

Также поиски также организованы на акватории реки Обь от затона Ленинский район Новосибирска до населенного пункта Дубровино Мошковского района и от населенного пункта Ташара Мошковского района до населенного пункта Кругликово Болотнинского района.

Всего на поисках задействовано 14 человек и пять единиц техники.