В Нижнем Новгороде убили журналиста

Журналист Денис Суворов убит в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

По информации СУ Следственного комитета по Нижегородской области, тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено утром 24 июля в районе Казанской набережной.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. «убийство».

Также для расследования дела была создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции. В настоящее время обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Как сообщается на сайте телеканала ГТРК «Нижний Новгород», Суворов трагически погиб. Он вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», вел программу «10 минут с Политехом» и был редактором сайта телеканала.