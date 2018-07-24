Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 74

Из-за лесных пожаров в юго-восточной области Греции Аттике погибли 74 человека. Об этом сообщает EPT.

По данным телеканала, более 160 человек получили различные травмы.

Как отмечается, также не менее 10 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телеграмме греческим президенту Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Алексису Ципрасу выразил готовность помочь преодолеть «трагические последствия» лесных пожаров в Греции.

24 июля стало известно, что из-за лесных пожаров в Греции погибли 50 человек.