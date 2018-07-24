В брянской колонии заключенный умер после пыток

В Брянской области после смерти заключенного возбуждено уголовное дело против заместителя дежурного помощника начальника исправительной колонии №6. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело против сотрудника колонии заведено по п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК — превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий.

Подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось, что в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год после сообщений о пытках заключенного в ярославской колонии.