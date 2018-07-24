Россияне потребовали наказать школьницу за убийство котенка

Жители Алтайского края начали сбор подписей на сайте change.org с требованием наказать 16-летнюю девушку, которая зарубила топором котенка.

В данный момент петицию подписали более 13 тыс. человек. Подписанты считают, что жестокое обращение с животными ведет к «деградации общества» и выразили надежду, что петиция поможет наказать школьницу.

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РИА «Новости» уточняет, что видео с убийством котенка было опубликовано в интернете в понедельник, 23 июля. Также отмечается, что алтайская прокуратура начала проверку школы, в которой учится девушка.

Ранее сообщалось, что москвич украл и убил чужую обезьяну.