Избитому в колонии Ярославля заключенному окажут психологическую помощь

Заключенный Евгений Макаров, который пострадал от пыток в колонии в Ярославле, нуждается в психологической помощи. Об этом РИА «Новости» заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Мы поговорили с ним, поняли, в каком тяжелом психологическом состоянии он находится», — сказал Федотов.

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Он подчеркнул, что ему будет оказана психологическая помощь, а также обеспечено свидание с матерью.

Также Федотов отметил, что Макарову осталось отсидеть три месяца, поэтому его необходимо подготовить к жизни на воле. По мнению главы СПЧ, он воспринимает «вполне житейские» проблемы, которые происходят в колонии, «поводом для конфликта».

Ранее замглавы ФСИН обвинил Макарова в нарушениях и провокациях.