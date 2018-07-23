ФСБ задержала банду торговцев оружием, связанных с поставкам из ЕС

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела операцию по пресечению канала поставок оружия из стран Евросоюза (ЕС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Реклама

В результате операции было изъято 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов, два противотанковых ружья и пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17».

Кроме того были изъяты самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4,5 тыс. патронов, а также прекращена деятельность вух мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее ФСБ пресекла деятельность сети сбыта оружия в регионах России.